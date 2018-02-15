إجلاء طلاب مدرسة فلوريدا بعد إطلاق النار

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تتعامل الشرطة الأمريكية مع إطلاق نار في مدرسة ثانوية في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما ذكر مكتب الشرطة المحلية على موقع «تويتر».تتعامل الشرطة الأمريكية مع إطلاق نار في مدرسة ثانوية في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية

وقال المكتب إن هناك إطلاق النار في مدرسة مارجوري ستونيمان دوجلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، وأضاف المكتب أنه يتم إجلاء الطلاب إلى مدرسة قريبة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وجود فرقة خاصة تابعة للشرطة داخل الحرم الجامعي، وقيام عمال الإنقاذ بنقل أشخاص إلى سيارات الإسعاف.

ووفقا لمحطة الإذاعة المحلية «دبليو إس في إن»، فقد أصيب 20 شخصا على الأقل في الحادث.

وأعلن مكتب عمدة مقاطعة بروارد بولاية فلوريدا أن الشخص الذي أطلق النار لا يزال داخل المدرسة.