قال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تجري تقييما لأداء المحافظين بشكل شهري.

وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الأربعاء، أن هناك حاجة لحراك 8 محافظين إما بتغييرهم أو نقلهم من محافظة لأخرى، رافضًا الإفصاح عن أي منهم.

وتابع أنه لا يؤيد كثرة إجراء حراك بهذا المنصب إلا إذا كانت لأسباب موضوعية، مشيرًا إلى أن معايير اختيار المحافظين ما زالت غير واضحة، بحسب تعبيره.

وذكر أن ترشيح أي أسماء لهذا المنصب، لا يقع في حيز اختصاصاته، موضحًا أن معني فقط بمراقبة الأداء وتحديد مواضع القصور والخلل، وفقًا للقانون.