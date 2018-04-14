مصادر إسرائيلية: تم إبلاغنا مسبقا من قبل بريطانيا وفرنسا وأمريكا بضرب سوريا

ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية، أنه تم إبلاغ إسرائيل مسبقا بنية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، في توجيه ضربات إلى سوريا فجر اليوم السبت، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد أبدت تفهمها للهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا.

وقال ممثل رفيع المستوى للحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، إن: «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في العام الماضي أن استخدام أسلحة كيماوية يعني تجاوزا للخط الأحمر».

وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قد وجهت فجر اليوم السبت، ضربات صاروخية لمنشآت تقول إنها خاصة بأسلحة كيمياوية، وذلك ردا على ما قالت إنه هجوم بسلاح كيمياوي في دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي.

وأضاف الممثل الحكومي الإسرائيلي أن: «الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا كانت تصرفت ليلة الجمعة/السبت الماضية تحت قيادة أمريكا بناء على ذلك، ولا تزال سوريا ترتكب أعمال قتل وتقدم الأساس لأعمال أخرى من قبل إيران، ومن شأن ذلك أن يعرض البلاد والقوات والقيادة السورية للخطر».