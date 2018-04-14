قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن أسوأ المخاوف قد أصبحت حقيقة، ولم يتم الالتفات إلى تحذيراتنا.

وأضاف أنطونوف في بيان ردا على الهجمات على سوريا، نُشر عبر الصفحة الرسمية للسفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية بموقع «فيسبوك»: «يجري تنفيذ سيناريو مصمم مسبقا، ومرة أخرى نحن مهددون، حذرنا من أن مثل هذه الإجراءات لن تمر دون عواقب»، مؤكدا أن المسؤولية كلها تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

وقال أنطونوف إن إهانة رئيس روسيا فلاديمير بوتين غير مقبولة.

وأنهى السفير الروسي لدى أمريكا بيانه قائلا: «لا تملك الولايات المتجدة -التي تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة الكيماوية- أي حق أخلاقي لإلقاء اللوم على البلدان الأخرى».