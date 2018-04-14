حزب الخضر الألماني يطالب الاتحاد الأوروبي باستراتيجية مشتركة تجاه سوريا

عقب الضربات العسكرية الغربية على منشآت في سوريا، طالب حزب الخضر الألماني الاتحاد الأوروبي بانتهاج استراتيجية مشتركة تجاه النزاع السوري.

وقالت رئيسة الحزب، أنالينا بيربوك، اليوم السبت، في برلين: «يتعين على مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الآن دعوة كافة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على استراتيجية واضحة».

وأضافت «بيربوك»، أنه إذا لم تفعل مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد، فيدريكا موجيريني، ذلك فإنه يتعين على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أخذ زمام المبادرة، قائلة: «يتعين على الأوروبيين المبادرة بعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمقدار فداحة جرائم النظام السوري وحلفائه، من الخطأ القيام بتصعيد عسكري جديد».

وذكرت أن الهدف لا ينبغي أن يكون الانتقام، قائلة: «بجانب الخطوات الجنائية ضد مجرمي الحرب يتعين تشديد العقوبات الاقتصادية»، موضحة أن من بين تلك الخطوات تجميد حسابات جديدة لأشخاص داعمين لنظام «الأسد»، مضيفة: «يتعين علينا التعقل، لكن مع التصرف بحسم أيضا».

كانت «ميركل» أبدت دعمها للضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد سوريا، فجر اليوم السبت.

وقالت إن هذه الضربة العسكرية «كانت ضرورية وملائمة للحفاظ على فعالية الحظر الدولي لاستخدام الأسلحة الكيماوية ولتحذير النظام السوري من ارتكاب انتهاكات أخرى».

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات على سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، حسبما أعلن قادة الدول الثلاث، ردا على هجوم كيماوي قاتل على بلدة دوما قرب دمشق نهاية الأسبوع الماضي.

وفي إعلان بثه التليفزيون، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر أوامره بشن «ضربات دقيقة» على أهداف في سورية مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية، وذلك بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا.

وجاء توجيه الضربات ردا على الهجوم الكيماوي المزعوم في نهاية الأسبوع الماضي على بلدة دوما، خارج دمشق، والذي قال «ترامب» إنه «تصعيد كبير في نمط استخدام الأسلحة الكيميائية» في الصراع هناك.