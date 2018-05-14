مصطفى حسني يتعاقد 3 سنوات مع قنوات ON

وقع الداعية الإسلامي، مصطفى حسني، تعاقدا حصريا مع شبكة قنوات «أون» المملوكة لمجموعة إعلام المصريين، لتقديم برنامج ديني لمدة ثلاثة أعوام حتى عام 2020، ويتضمن هذا التعاقد برامج خاصة في رمضان من كل عام.



في هذا العام يقدم مصطفى برنامجا مميزًا باسم «حائر» يقتحم فيه الكثير من القضايا التي يتساءل فيها الشخص عن حقائق مهمة تمس حياتنا واليقين بالله.



وصرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، بأن "انضمام مصطفى حسنى إضافة كبيرة لقنوات أون، يأتي ضمن حرصنا على تطوير شكل ومضمون المحتوى على الشاشة، وضمن خطتنا الموسعة لخريطة جديدة مميزة تخدم المشاهد المصري".