الحكومة تبحث مع وفد أوزبكستاني إنشاء مجلس استثماري بين البلدين

• التجارة البينية تسجل 1.7 مليون دولار خلال 2017

• «خوجاييف» يطلب الاستعانة بالخبرات المصرية لتطوير شبكة النقل ببلاده

عقد 9 وزراء اجتماعًا مع وفد من أوزبكستان برئاسة وزير التجارة الخارجية هناك؛ لبحث إقامة مجلس استثماري بين البلدين، لتسهيل ضخ الاستثمارات بينهما، والتعاون في مجالات «النقل، والسياحة، والزراعة، والشباب، والصحة» وزيادة التبادل التجاري، وفقا لبيان وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

وبحث الاجتماع ترتيبات عقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتعزيز التعاون الاستثماري بين مجتمعات الأعمال في البلدين من خلال تنظيم منتدى أعمال على هامش اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، يجمع كبرى الشركات من البلدين لاستعراض أحدث واهم تطورات مناخ الاستثمار في البلدين بهدف إقامة مشروعات مشتركة للاستثمار في البلدين.

حضر الاجتماع كل من محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهشام عرفات، وزير النقل، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، ومحمد معيط، وزير المالية، وعز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

من جانبه قال «نصار»، خلال الاجتماع، إن مصر حريصة على زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين والتي بلغت 1.7 مليون دولار خلال عام 2017، داعيا مسؤولي المشتريات بالشركات الأوزبكية لزيارة المعارض المتخصصة المقامة في مصر.

فيما طلب جشميد خوجاييف، وزير التجارة الخارجية الأوزبكي، من وزير النقل المصري، الاستعانة بالخبرات المصرية والمشاركة في خطة تطوير النقل البري في أوزبكستان، لافتا إلى أن عددا من مستثمري بلاده يرغبون في ضخ استثمارات بمجال السياحة المصري.

وقالت وزيرة السياحة، إن وزارتها بصدد القيام بحملات ترويجية مشتركة مع الجانب الأوزبكي، لجذب السائحين من أوزبكستان.

من جهته قال وزير المالية، إن مصر قادرة على نقل تجربة برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى الدول التي ترغب في وضع برامج وخطوات لإصلاح اقتصادها، مشيرًا إلى أن مصر تجاوزت أكثر من 85٪ من برنامج الإصلاح ولم يتبق سوى القليل.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى رغبة الشركات الطبية المصرية مثل الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا» والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما» في التعاون التصديري والاستثماري مع الجانب الأوزبكي.

ومن المقرر، أن يزور وزير التجارة الخارجية الأوزبكي، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة هناك.