«الداخلية الإيطالية»: 11 قتيلا جراء انهيار «جسر جنوة»

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 11 شخصا على الأقل في حادث انهيار جسر على طريق سريع بمدينة جنوة شمال غربي إيطاليا، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا، حيث تشير تقارير وسائل إعلام إيطالية إلى سقوط عشرات القتلى.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن الجسر انهار من ارتفاع 100 متر، موضحة أن هناك مخاوفا من وجود العديد من السيارات فوق الجسر وقت الحادث. وأشارت خدمة الإطفاء إلى أنه من المرجح سقوط ضحايا بعدما انهار الجسر في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي أثناء هطول أمطار غزيرة.

وعرض التلفزيون الإيطالي صورا للجسر المنهار الذي أقيم على الطريق السريع «إي 10» في ستينيات القرن الماضي، وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016. وانهار الجسر فوق نهر وقضبان للسكك الحديدية ومبان.

وقال شاهد لقناة «سكاي إيطاليا» التلفزيونية إنه شاهد 8 أو 9 سيارات على الجسر وقت انهياره، مضيفا أن المشهد كان «مروعا».

من جانبها، قالت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية إن الجزء المنهار من الجسر كان يمر فوق منطقة مكتظه بالسكان. ونقلت الصحيفة عن أحد شهود العيان قوله: «ضربت الأمطار الغزيرة قاعدة الجسر وبعدها بدأ الأسمنت في الانهيار ثم انهار كل شيء».

بدوره، قال وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تونينيلي، إن حادث انهيار الجسر بمدينة جنوة يشكل «مأساة ضخمة».

وأضاف «تونينيلي»، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أتابع ببالغ القلق ما حدث في جنوة، والذي يبدو أنه مأساة كبيرة»، موضحا أنه يعتزم التوجه إلى موقع الحادث.