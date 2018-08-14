«السويس» تناقش تمويل مشروع الصوب الزراعية وإنشاء مزارع سمكية

عقد اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، اجتماعا، بحضور كلا من الدكتورة عزيزة عثمان مدير عام الطب البيطري، والمهندسة صفاء فضيل مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والمهندس سمير الجزار مدير الزراعة، والمهندس مدحت مصطفى كمال مدير عام إدارات الأملاك؛ لمناقشة تمويل مشروع الصوب الزراعية وإنشاء مزارع للاستزراع السمكي وعدد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة وانتشار الكلاب الضالة والغربان بأحياء السويس.

وفي بداية الاجتماع، قدمت الدكتورة عزيزة عثمان مدير عام الطب البيطري، برنامج مكافحة الغربان والكلاب الضالة بالتعاون مع إدارة البيئة ورؤساء الأحياء.

وأكد السكرتير العام على ضرورة إعداد تقرير كل 15 يوما عن الخطة وتنفيذها، مشيراً إلى ضرورة تضافر كل الجهود لإنجاز العمل.

كما ناقش السكرتير العام دراسة إنشاء مزارع للاستزراع السمكي وبحث موقف إنشاء 1000 صوبة زراعية لشباب الخريجين بمنطقة الألبان الجديدة بحي فيصل، مكلفاً مدير عام الزراعة بسرعة إعداد الدراسة ومخاطبة الصندوق الاجتماعي لبحث تمويل مشروع الصوب الزراعية.