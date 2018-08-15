سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز بيراميدزعلي طلائع الجيش 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهم علي ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز .

أحرز هدفا بيراميدز لوكاس ريبامار في الدقائق 52،74 بينما سجل عاصم صلاح هدف الطلائع الوحيد في الدقيقة 69 .

وشهد الهدف الثاني لبيراميدز اعتراض الجهاز الفني لطلائع الجيش علي جهاد جريشة حكم المباراة وحكم الراية.

بهذه النتيجة اصبح رصيد بيراميدز7 نقاط في المركز الثالث بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة في المركز الـ16

يذكر أن بيراميدز قد فاز علي إنبي في الجولة الأولي وتعادل مع الإنتاج الحربي في الجولة الثانية .