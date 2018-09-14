رئيس مصلحة سك العملة عن أزمة «الفكة»: الإنتاج كافي وهناك سوء توزيع

وأنشأنا ماكينة لتغيير العملات في محطة مترو رمسيس للتسهيل على المواطنين



علق المهندس عبد الرؤوف المحمدي، رئيس مصلحة سك العملة، على ما تردد بشأن وجود أزمة «فكة» في مصر، موضحًا أن هناك سوء توزيع في بعض المحافظات وخاصة المناطق النائية، وليس قلة إنتاج كما يتردد.

وأكد في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، على توافر العملات المعدنية في الأسواق المحلية، من خلال إنتاج الكمية المطلوبة وفقًا لطلبات البنك المركزي يوميًا، متابعًا: «نحن جهة تصنيعية، وما يطلبه البنك المركزي ومصلحة الخزانة يتم إنتاجه».

وأشار إلى توفير 250 ألف جنيه «فكة» لهيئة مترو الأنفاق يوميًا، منذ بدء تنفيذ قرار تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق، فضلًا عن وجود ماكينة لتغيير العملات للجمهور في محطة رمسيس؛ للتسهيل على المواطنين الحصول على «الفكة»، وتقليل التكدس في المحطات.

وأوضح أن البنك المركزي مسؤول بالتنسيق مع مصلحة الخزانة عن توزيع العملات بالمحافظات، مضيفًا أنه لم يطلب من المصلحة إنتاج عملات تذكارية حتى الآن، فضلًا عن عدم وجود طلبات لإصدار فئات الـ 5و10 قروش لوجود رصيد كافي منها بالأسواق.

https://www.youtube.com/watch?v=Vs-jDcC77Bo