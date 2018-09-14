ضبط سائق لاستيلائه على 500 ألف جنيه بزعم توظيفها في الإسكندرية

ضبطت، مباحث الإسكندرية، «م.ح.ي» 34 عامًا، سائق، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، بدعوى تلقيه 500 ألف جنيه، من 6 أشخاص؛ بزعم توظيفهم في مجال تجارة «الفيبر والبوليستر» مقابل فائدة شهرية، التزم بدفعها لفترة، ثم انقطع عن السداد وتهرب منهم، وامتنع عن رد أصول المبالغ المتحصل عليها.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة، فقد تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف إخطارًا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد تلقيه بلاغًا من «م.ا.ع» 21 عامًا، مقيم في دائرة قسم شرطة أول المنتزه و5 آخرين، يتهمون المقبوض عليه بالاستيلاء منهم على بالغ مالية؛ بدعوى توظيفها مقابل فائدة شهرية، وتهرب منهم.

وبالبحث والتحري، تبين صحة البلاغ وقيام المقبوض عليه بتلقي الأموال من المُبلغين وعدد أخر من المواطنين «جارى تحديدهم» ثم تهرب منهم، تاركاً محل إقامته خشية ضبطه، وعقب تقنين الإجراءات وضبطه، أقر بارتكاب الواقعة، فتم فتحرر محضر بقسم شرطة أول المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق.