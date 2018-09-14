من هو ديفيد كييز المتحدث باسم نتنياهو الذي تتهمه 12 امرأة بالتحرش الجنسي؟

قال ديفيد كييز المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يفكر في الحصول على أجازة من العمل عقب سلسلة من الاتهامات بالتحرش.

وقال كييز البالغ من العمر 34 عاما إنه يريد تبرئة اسمه من الاتهامات "الزائفة والمضللة".

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن 12 سيدة اتهمن كييز بالتحرش.

فمن هو ديفيد كييز؟

في عام 2016 عين نتنياهو الناشط الأمريكي الإسرائيلي كييز، الذي يكرس وقته لمهاجمة الدبلوماسيين الإيرانيين حول العالم على خلفية ما يصفه بأنه "سجل بلدهم في حقوق الإنسان"، متحدثا باسمه باللغة الإنجليزية خلفا لمارك ريغيف الذي تولى منصب السفير الإسرائيلي في لندن.

وفي إطار مهاجمة الإيرانيين كان كييز قد نجح في توجيه سؤال لويندي شيرمان رئيسة الوفد الأمريكي المفاوض في الاتفاق النووي الإيراني في فيينا:" ما هي فرص تخفيض أحكام الإعدام في إيران إلى حكم واحد كل ساعتين؟".

وفي أكتوبر/تشرين أول عام 2013 سأل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف خلال زيارته لنيويورك لإلقاء خطاب بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة كيف يستخدم منصات مثل فيسبوك وتويتر التي تحظرها الحكومة الإيرانية على المواطنين؟. فأجاب ظريف قائلا:" هذه هي الحياة."

حياته

ولد كييز في لوس أنجليس وهاجر مع أسرته لإسرائيل وعمره 23 عاما وهو يتحدث الإنجليزية والعبرية والعربية ويحمل شهادة البكالوريوس في دراسات الشرق الأوسط من UCLA والماجستير في الدبلوماسية من جامعة تل أبيب وخدم في الجيش الإسرائيلي بوحدة العلاقات الخارجية.

وقبل التحاقه بطاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي عمل رئيسا ومؤسسا لجمعية حقوقية مقرها نيويورك تعني بتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي وإيران.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وفي عام 2009 وبينما كان يعمل مع ناتان شارانسكي قام بتأسيس cyberdissidents.org لدعم المنشقين في العالم العربي وإيران.

وقد وجه كييز انتقادات للصين ومصر اللتان يعتبرهما نتنياهو حليفتان استراتيجيتان، كما انتقد الرئيس الروسي بوتين وزعماء آخرين مقربين من نتنياهو.

التحرش

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل فإن 12 سيدة اتهمن كييز بالتحرش.

ومن بين اللائي وجهن له اتهامات جوليا سالازار، المرشحة لمقعد في مجلس شيوخ السلطة التشريعية لولاية نيويورك

وقالت سالازار، 27 عاما، على حسابها بتويتر "كنت ضحية للتحرش الجنسي من قبل ديفيد كييز. قد تضطر المرأة في كثير من الأحيان إلى عدم الإعلان عن تلك التجربة المؤلمة بسبب الاستفزازات والردود المفزعة التي تتبعها.

كما اتهمت مراسلة صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، شايندي ريس، المسؤول الإسرائيلي بالتحرش بها.