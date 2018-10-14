10 أرقام في ليلة سقوط الألمان أمام الطواحين الهولندية

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شهدت مباراة ألمانيا وهولندا والتي انتهت بفوز الأخير 3-0 في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية تحقيق العديد من الأرقام المميزة للمباراة التي أقيمت على ملعب "يوهان كرويف أرينا".(تابع التفاصيل).

وتستعرض الشروق أبرز الأرقام المميزة للمباراة والتي جاءت كالتالي:

1- هولندا تحقق الفوز على ألمانيا بفارق ثلاثة أهداف للمرة الأولى في التاريخ.

2- ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي أصبح أصغر لاعب يسجل 12 هدفًا لهولندا منذ باتريك كلويفرت عام 1998.

3- يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا أصبح أكثر مدرب يقود المانشافات بعدد من المباريات برصيد 168 مباراة.

4- المنتخب الألماني يفشل في التسجيل في أخر ثلاث مباريات للمرة الأولى في تاريخه.

5- جيورجينو فينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي سجل أول هدف لهولندا بمرمى ألمانيا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

6- ألمانيا تتلقى 5 هزائم في عام 2018 وهي المرة الأولى التي تحدث منذ عام 1985.

7- مارك أوث لاعب شالكه الألماني هو اللاعب رقم 100 الذي يشارك بمباراته الدولية الأولى تحت قيادة المدير الفني يواكيم لوف.

8- المنتخب الهولندي يحقق الفوز على ألمانيا للمره الأولى منذ عام 2002 والفوز الأول بمباراة تنافسية منذ عام 1992.

9- لوف يخسر للمرة الأولى من المنتخب الهولندي، حيث خاض 3 لقاءات كمدير فني ضد الطاوحين منذ توليه تدريب ألمانيا في 2006، حيث فاز في مباراتين وتعادل واحدة.

10- ماتيس دي ليخت مدافع المنتخب الهولندي ونادي أياكس صاحب الـ19 عاما، أصبح ثالث أصغر لاعب يشارك في 10 مباريات مع منتخب بلاده.