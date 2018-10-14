رئيس تتارستان يصل إلى القاهرة

وصل إلى القاهرة ظهر اليوم الأحد رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف ، في زيارة لمصر تستغرق يومين يستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء محادثات تتناول تعزيز التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية لاسيما الصناعية والتجارية بين البلدين.

كما يشارك رئيس تتارستان والوفد المرافق له في أعمال الاتحاد العام للغرف التجارية غدا الاثنين (منتدى مصر - تتارستان آفاق التعاون الثنائي إلى الإقليمي) والذي يبحث تعزيز وتنشيط التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية بين البلدين.

ويرافق مينيخانوف وفد كبير من الشركات العاملة في مختلف المجالات ؛ لتعزيز وتنشيط التبادل التجارى والعلاقات الاستثمارية بين البلدين.