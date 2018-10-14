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الملحن محمد يحيي يعرب عن سعادته بالردود الإيجابية لأغنية «أنت مغرور» لعمرو دياب

الملحن محمد يحيي
الملحن محمد يحيي
القاهرة أ ش أ
نشر فى : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 11:26 ص | آخر تحديث : الأحد 14 أكتوبر 2018 - 11:26 ص

أعرب الملحن محمد يحيى عن سعادته بالردود الإيجابية لأغنية "انت مغرور" التي لحنها للمطرب عمرو دياب في ألبومه "كل حياتي" الذي طرحه منذ أسبوع ويحقق نجاحات كبيرة.
وقال يحيي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، " إنه لم يكن يتوقع أن تلقى الأغنية ترحيبا بهذا الشكل من قبل الجمهور الذي يرددها اليوم في كل مكان..مشيرا إلى أنها خطفت أذان المستمعين لكونها ذات لون جديد على "الهضبة" ومختلفة عن نوعية الأغاني التي قدمها".
وأضاف" أستمتع دائما بعملي مع عمرو دياب والذي لم ينقطع طوال السنوات الماضية بعد ألبوم "ليلي نهاري" عام 2004.
ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد، 13 أغنية تعاون فيه للمرة الأولى مع الملحن البحريني أحمد الهرمي فى أغنية "كل حياتي".


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