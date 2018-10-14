الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار البنزين بنسبة 25% العام المقبل

نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، صحة ما تردد حول زيادة أسعار البنزين بنسبة 25% بداية من العام المقبل، قائلًا إن ما نشر بخصوص زيادة أسعار البزين على صفحات التواصل الاجتماعي عاري تمًامًا من الصحة وليس له أي سند.



وأضاف متحدث «الوزراء» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أن هذه الشائعة تعد استكمالًا للمحاولات العبثية التي تستهدف إزعاج المصريين لا أكثر، وليس لدينا علم بالصفحة التي نشرت هذه المعلومة الخاطئة.



وتابع: «الشائعة هدفها معروف وهو إثارة البلبلة في الشارع المصري، واستكمال لمحاولات إزعاج المصريين، وتم تخصيص مركز إعلامي لرصد هذه الشائعات وتتبعها للرد عليها بعد التأكد من الجهات المعنية والمختصة».



وتردد مؤخرًا أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلًا عن صفحة تدعي «الحياة اليوم»، حول زيادة أسعار البنزين بنسبة 25% من بداية العام المقبل.



