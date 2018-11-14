حماس: استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي اعتراف بالهزيمة

اعتبرت حركة حماس، أن استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، من منصبه اليوم الأربعاء يمثل "اعترافا بالهزيمة".

وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري، على موقع "تويتر"، إن استقالة ليبرمان هي اعتراف بالهزيمة، والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية، مضيفا أن الاستقالة "انتصار سياسي لغزة التي نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية في ساحة الاحتلال".

وأعلن ليبرمان، استقالته من منصبه وزيرا للدفاع الإسرائيلي اعتراضا على السياسات المتخذة من الحكومة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وآخرها إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية يوم أمس.

وأنهى الاتفاق يومين من التوتر تخلله اشتباكات وغارات إسرائيلية وإطلاق قذائف صاروخية فلسطينية ما أدى إلى مقتل 14 فلسطينيا وضابط إسرائيلي إضافة إلى نحو 20 جريحا إسرائيليا.