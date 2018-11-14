«الكرملين»: بوتين لن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي على هامش قمة آسيان بسنغافورة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس على هامش قمة تجمع روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بسنغافورة.

وأضاف بيسكوف -في تصريحات صحفية نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، على هامش القمة في سنغافورة- «لا أعرف إن كانا سيلتقيان بشكل عابر في إطار هذا المنتدى، إلا أنه من غير المقرر عقد لقاء منفصل بينهما، والحق يقال، لا توجد ضرورة خاصة لذلك، لأن الاستعدادات جارية للقاء الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين في الأرجنتين».

وأشار إلى أنه لا يعرف بعد تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا المتوقعة في هذا الشهر، مؤكدا أن هذه العقوبات مهما كانت طبيعتها، ستعود بالضرر على العلاقات بين البلدين.