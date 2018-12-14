«النواب الأمريكي» يتهم جيش ميانمار بارتكاب «إبادة» ضد مسلمى الروهينجا

أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، أمس الخميس، نصا يعتبر أعمال العنف التي ارتكبتها "وحدات الجيش وقوات الأمن" فى ميانمار بحق مسلمي الروهينجا "إبادة جماعية"، داعيا السلطات فى ميانمار لإطلاق سراح صحفيين فى وكالة رويترز.

وجاء في القرار الذي أيده 394 نائباً وصوت ضده نائب واحد فقط أن "الفظائع التي ارتكبتها وحدات الجيش وقوات الأمن فى ميانمار ضد الروهينجا منذ أغسطس 2017 تشكل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

كما دعا مجلس النواب الأمريكي في قراره سلطات ميانمار إلى الإفراج عن الصحفيين في رويترز، وا لون (32 عاماً) وكياو سوي أو (28 عاماً) اللذين حكم عليهما بالسجن سبع سنوات بتهمة إفشاء أسرار دولة بعدما تحدثا عن قتل عشرة من الروهينجا خارج إطار القضاء خلال حملة جيش ميانمار فى 2017.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، شدد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال اجتماع في سنغافورة مع زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي على أن أعمال العنف التي دفعت حوالى 700 ألف من أفراد الروهينجا إلى الهرب من ميانمار "غير مبررة".

وتواجه سان سو تشي انتقادا بسبب امتناعها عن الدفاع عن حقوق الروهينجا فى البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.

وكانت الأمم المتحدة اعتبرت أن حملة جيش ميانمار ترقى إلى "إبادة جماعية"، لكن السلطات تنفي الاتهامات الموجهة إليها وتؤكد أن العنف في راخين اندلع بسبب هجمات شنها متمردون من الروهينغا ضد مراكز حدودية وأن الحملة التي شنها الجيش كانت لمكافحة الإرهاب.

وأوصى محققي الأمم المتحدة، مجلس الامن الدولي بإحالة القضية برمتها على المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة دولية. ودعوا أيضا إلى فرض عقوبات محددة على مرتكبي الجرائم وفرض حظر على تصدير الأسلحة لميانمار.