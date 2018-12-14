برلمان كوسوفو يصوت على تحويل قوات الأمن الوطني إلى جيش نظامي

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يصوت أعضاء برلمان كوسوفو، البالغ عددهم 120 عضوًا، اليوم الجمعة، على تحويل قوات الأمن الوطني إلى جيش نظامي، ومن المنتظر أن يتكون جيش كوسوفو من 5 آلاف فرد، علاوة على ثلاثة آلاف من قوات الاحتياط.