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برلمان كوسوفو يصوت على تحويل قوات الأمن الوطني إلى جيش نظامي

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 14 ديسمبر 2018 - 6:18 ص | آخر تحديث : الجمعة 14 ديسمبر 2018 - 6:18 ص

يصوت أعضاء برلمان كوسوفو، البالغ عددهم 120 عضوًا، اليوم الجمعة، على تحويل قوات الأمن الوطني إلى جيش نظامي، ومن المنتظر أن يتكون جيش كوسوفو من 5 آلاف فرد، علاوة على ثلاثة آلاف من قوات الاحتياط.


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