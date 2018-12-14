برلمان كوسوفو يصوت على تحويل قوات الأمن الوطني إلى جيش نظامي

يصوت أعضاء برلمان كوسوفو، البالغ عددهم 120 عضوًا، اليوم الجمعة، على تحويل قوات الأمن الوطني إلى جيش نظامي، ومن المنتظر أن يتكون جيش كوسوفو من 5 آلاف فرد، علاوة على ثلاثة آلاف من قوات الاحتياط.