بالصور - سفير مصر بالجابون يستقبل بعثة منتخب اليد في منزله

لبى المنتخب الوطني لكرة اليد، دعوة أحمد بكر السفير المصري بالجابون، بتناول العشاء في منزله، عقب أدائهم المران المسائي الذي خاضوه بعد وصولهم للعاصمة الجابونية "ليبرافيل".

وكان في استقبال البعثة، السفير المصري بالجابون والسيدة حرمه، وحرصا على الترحيب بالمنتخب، وحثاهما على الفوز بالبطولة، خاصة أن المنتخب الوطني هو حامل اللقب، كمان أنه يمتلك العديد من العناصر المميزة القادرة على التتويج باللقب القاري.