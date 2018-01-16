بالصور - سفير مصر بالجابون يستقبل بعثة منتخب اليد في منزله

لبى المنتخب الوطني لكرة اليد، دعوة أحمد بكر السفير المصري بالجابون، بتناول العشاء في منزله، عقب أدائهم المران المسائي الذي خاضوه بعد وصولهم للعاصمة الجابونية "ليبرافيل".
وكان في استقبال البعثة، السفير المصري بالجابون والسيدة حرمه، وحرصا على الترحيب بالمنتخب، وحثاهما على الفوز بالبطولة، خاصة أن المنتخب الوطني هو حامل اللقب، كمان أنه يمتلك العديد من العناصر المميزة القادرة على التتويج باللقب القاري.
وحضر عشاء السفير مدحت البلتاجي النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والدكتور خالد حمودة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد المصري السابق.
كان المنتخب الوطني قد أدى مرانه الأول بعد وصوله للجابون، و شهد المران بعض التدريبات البدنية الخفيفة، لفك العضلات، نظرًا للرحلة الشاقة التي مر بها منتخبنا.
ويستعد "الفراعنة" لمواجهة المغرب في افتتاح لقاءات المجموعة الثانية، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.
ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات المغرب وأنجولا ونيجيريا والكونغو الديمقراطية، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: تونس والجابون والجزائر والكاميرون والكونغو برازافيل.