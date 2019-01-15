نيفين جامع: ضخ 20 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 4 سنوات

قالت نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يوفر دورات تدريبية لتأهيل الشباب ومناقشتهم في أفكار المشروعات التي يتقدمون بها للجهاز.

وأضافت في لقائها ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الاثنين، أنه يتم توجيه الشباب إلى ابتكار مشروعات جديدة وعدم التكرار، فضلُا عن دعم الشباب الجاد لتلقي التمويلات لبدء مشروعاتهم، موضحة أنه تم ضخ 20 مليار جنيه خلال 4 سنوات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت: «تم عمل 250 ألف مشروع صغير ومتوسط بتكلفة 5 مليارات جنيه، في عام 2018 فقط، و50% من المشروعات تمت العام الماضي في محافظات الصعيد».

وأوضحت أنه يتم تمويل المشروع التجاري بمبلغ يصل إلى 3 ملايين جنيه، والصناعي 5 ملايين جنيه، والطاقة المتجددة 10 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن الجهاز متعاقد مع عددًا من البنوك المتواجدة في كل محافظات مصر.