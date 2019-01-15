نيفين جامع توضح الشروط اللازمة لمنح قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشفت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن الشروط اللازم توافرها لمنح القروض إلى الشباب لإنشاء ودعم مشروعاتهم.

وأوضحت في لقائها ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الاثنين، أن الجهاز يسعى لضمان نجاح مشروعات الشباب، ولا يضع شروط صعبة لاختيار الشباب، لافتة إلى أن الجهاز يقدم دراسة الجدوى لضمان استغلال أموال القرض جيدًا ومساعدة أصحاب المشروعات.

وذكرت أنه يجب أن يكون المتقدم كامل الأهلية، وموقفه من الخدمة العسكرية واضحًا، فضلًا عن ضرورة أن يكون حسن السمعة وصحيفته الجنائية سلمية، ولم يتعثر في سداد قروض من قبل.

وأشارت إلى تدريب 10 آلاف مواطن على كيفية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة خلال العام الماضي، موضحة أن 41% من المتدربين أقاموا مشروعات بدعم مالي لـ25% منهم.