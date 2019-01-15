كوفي لإدارة المصري: لماذا اللاعب المغترب يتم معاملته بشكل سيء

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وجه محمد كوفي مدافع المصري رسالة لجماهير الفريق البورسعيدي وذلك بعد تفاقم أزمته مع مجلس إدارة النادي في تأخر حصوله على المستحقات المالية.

ونفي مدافع الزمالك السابق الأنباء التي تشير إلى رحيله عن صفوف المصري موكدًا أن إدارة النادي هي التي تجبره على مغادرة معقل النادي البورسعيدي.

وكتب كوفي عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام" بيان يؤكد فيه تعرضه للظلم داخل صفوف النادي المصري بسبب تعنت الإدارة في منح مستحقاته المالية المتأخرة، وإجباره على التجديد للحصول على مستحقاته.

وحرص كوفي على كشف الحقائق لجماهير المصري، ملمحًا لرحيله عن صفوف الفريق بسبب طريقة التعامل من جانب مجلس إدارة المصري معه.