«أمن الدولة» تسلم أسرة محمد القصاص منزله وسيارته

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تسليم أسرة محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، المنزل والسيارة الخاصين به بعد أن كانت الأجهزة الأمنية قد تحفظت عليهما عقب القبض عليه.

كان قد أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس محمد القصاص عضو حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، لاتهامه وآخرين في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.

وأسندت النيابة إلى القصاص الانضمام إلىجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وواجهت النيابة القصاص خلال التحقيقات بتحريات الامن الوطني والتي قالت انه أعدد مجموعة من الاخبار غير الصادقة حول البلاد وأمنها .

وتضم قضية الذراع الإعلامية لجماعة الاخوان عدد من المتهمين من بينهم من يعملون في برامج إعلامية ، يومية حالية استهدفوا بث برامج تحرض على النظام المصري وتبث صورة سيئة عنه كما سعو للتواصل مع قواعد جماعة الإخوان المسلمين.

وكشفت التحريات في القضية أن قنوات الإخوان وظفت عددا من الأفراد المنضمين والمتعاطفين مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من أجل بث برامج كاذبة تشير إلى تردي الوضع الاقتصادي في مصر وضيق الناس من النظام وأنها سعت لمحاربة الدولة المصرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت في شهر مايو الماضي أجهزة بث من أحد المصريين القادمين من تركيا، واعترف بحصوله عليها من أحد المعدين في القناة.

وأحالت النيابة العامة مؤخرا عددا من العاملين بالقناة من بينهم حمزة زوبع المذيع بالقناة إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتكدير السلم العام ونشر وترويج أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة.