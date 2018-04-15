وزير الصحة يلتقي مدير مستشفى هليوبوليس المعتدى عليه

وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة مستشفى هليوبوليس التابعة للمؤسسة العلاجية بالقاهرة، بعد الاعتداء على مدير المستشفى، وصفعه على وجهه من قبل زوج ممرضة لرفضه إجازة «غير وجوبية» لها.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير، مساء السبت، الدكتور مصطفى شكري، مدير المستشفى المعتدى عليه، بحضور الدكتور علاء عوض، رئيس المؤسسة العلاجية بالقاهرة، والدكتور شريف عوض، مدير عام المؤسسة العلاجية.



وأشار الوزير إلى أن التعدي على أي من الفريق الطبي هو أمر غير مقبول، مشددا على إجراء تحقيق موسع في الواقعة للممرضة، وسيشمل التحقيق أيضا موظفي أمن المستشفى لتقصيرهم في أداء عملهم، لافتا إلى أن نتائج التحقيقات سترفع له شخصيا، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوقيع أقصى العقوبة عليهم.



وأكد أن هذه الواقعة تعد إهانة واعتداء على طبيب أثناء تأدية عمله، وأنه لا تهاون في حق أي طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي.