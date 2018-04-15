وزير الخارجية السعودي: النظام السوري استخدم «الكيماوي» ضد الأبرياء

جدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، تأييد بلاده للهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا، قائلًا: «الهجوم الذي تم من هذه الدول جاء بناءً على استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي، وهو أمر لا يمكن أبدًا السماح به».

وردًا على سؤاله عما إذا كانت هذه الضربات الغربية كافية لردع النظام السوري أم لا، قال «الجبير»، في مؤتمر صحفي مشترك مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، «سننتظر لنرى ما إذا كانت هذه الضربات قد حققت أهدافها أم لا» مضيفًا أن: «النظام السوري سبق وأن استخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه العام الماضي، وتم مهاجمته من قبل الولايات المتحدة، وعاد مرة أخرى لاستخدام الكيماوي».

وأضاف أن «النظام السوري لا يجب أبدًا أن يستمر في استخدام السلاح الكيماوي ضد أبرياء»، مشيرًا إلى تحريم هذه الأسلحة دوليًا.

وأعرب عن أمله في أن يتم حل الأزمة السورية بشكل سلمي، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن، قائلًا: «نتمنى أن يتم استئناف العملية السياسية، ومشاركة الحكومة بها».

وتابع وزير الخارجية السعودي حديثه، قائلًا: «السوريون يعانون منذ أكثر من سبع سنوات؛ بسبب هذه الأزمة»، مشيرًا إلى تهجير 12 مليون مواطن سوري، ومقتل أكثر من نصف مليون، منذ بدء الأزمة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، صباح أمس السبت، ضربات عسكرية، استهدفت مواقع تابعة للنظام السوري في دمشق؛ وذلك ردًا على الهجوم الكيماوي الذي شهدته بلدة دوما، منذ عدة أيام، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى.