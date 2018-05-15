حمل جون برينان المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 61 فلسطينيا.

وقال برينان، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن "حالات القتل التي شهدها قطاع غزة (أمس) نتيجة تجاهل ترامب ونتنياهو التام لحقوق الفلسطنيين ووطنهم"، مضيفا أنه "عبر خطوة نقل السفارة إلى القدس، دمر ترامب دور الولايات المتحدة كصانعة سلام".

وأوضح برينان أن "الجيل الجديد من الإسرائيلين والفلسطنيين بحاجة إلى عزل المتطرفين من أجل شق طريقهم نحو السلام".

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة؛ اسفرت عن استشهاد 61 فلسطينيا وجرح أكثر من 2200 آخرين، بفعل استخدام الاحتلال للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية.