وفاة الممثلة الأمريكية مارجوت كيدر عن 69 عاما

توفيت الممثلة الأمريكية مارجوت كيدر عن عمر ناهز 69 عاما.



وجاء في بيان عن الدار المسؤولية عن إعداد ترتيبات الجنازة صدر يوم الاثنين أن كيدر توفيت بمنزلها في ليفنجستون في مونتانا يوم الأحد، دون الكشف عن سبب وفاتها.



وولدت كيدر في يلونايف بإقليم "نورث ويست تريتوريز" في كندا، لكنها أصبحت مواطنة أمريكية عام 2005.



وجسدت كيدر شخصية الصحفية في سلسلة أفلام "سوبر مان" من عام 1978 حتى 1987.



وفي وقت لاحق من حياتها المهنية، لعبت دور البطولة في العديد من الأعمال الصغيرة والمسلسلات التلفزيونية.



وأصيبت كيدر بانهيار عصبي في لوس انجليس في عام 1996. وقامت بحملة من أجل قضايا متعلقة بالصحة العقلية. وكناشطة عارضت الغزو الأمريكي للعراق. في عام 2011 تم اعتقالها أثناء الاحتجاج ضد خط لأنابيب النفط بالقرب من البيت الأبيض.



وتزوجت كيدر وطُلقت ثلاث مرات، بحسب مجلة فاريتي، ولها ابنة من زوجها الأول الروائي توماس ماجكوان.