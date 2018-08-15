اتهامات خطيرة للكنيسة الكاثوليكية في أمريكا بالاعتداء الجنسي على الأطفال

كشف الإدعاء العام بولاية بنسلفانيا الأمريكية، النقاب عن أن أكثر من 300 قس كاثوليكي في الولاية متهمون بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وبحسب الإدعاء العام، ارتكبت هذه الجرائم بحق آلاف الأطفال خلال السبعين عامًا الماضية.

وأكد المدعي العام بالولاية، جوش شابيرو، أمس الثلاثاء، أنه "رغم طول قائمة القساوسة المتهمين، هناك قساوسة لم نتوصل إليهم"، موضحًا أن الاتهامات تطال ستة أبرشيات بالولاية.

ويعتقد المدعي العام الذي قدم تقريرًا في حوالي 900 صفحة عن التحقيقات، أن هناك عدة آلاف من الأطفال الذين تعرضوا لهذه الاعتداءات، وقال إنه يعتقد أن الكثير منهم لم يجرؤوا على الحديث عما تعرضوا له من اعتداءات جنسية، واوضح أنه تم الكشف عن نحو ألف ضحية.

وأضاف شابيرو: "اغتصب القساوسة أطفالا وفتيات صغيرات، ولم يكتف رجال الرب المسؤولون عنهم بعدم فعل شيء تجاه ذلك، بل أخفوه" حسبما جاء في التقرير.

كما أكد، أن هذا التقرير هو أشمل تقرير يتم نشره في الولايات المتحدة حتى الآن بشأن الاعتداءات الجنسية على أطفال.

ويأتي نشر هذا التقرير، بعد أكثر من 15 عاما من الكشف عن تفاصيل فضيحة القس جون جيوجان في بوسطن عندما حاولت قيادة الكنيسة إخفاء أحداث عبر عمليات تعتيم هائلة.