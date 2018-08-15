وزارة التضامن تقدم مساعدات إنسانية للسودان لمواجهة السيول

بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي مع لجنة إغاثة السودان تقديم مساعدات إنسانية بسبب ما يواجهه من سيول وأمطار.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم الأربعاء، للإعلان عن توفير 70 ألف فرصة عمل ضمن برنامج "فرصة" للتشغيل وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص لتشغيل أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" وبحضور ممثلي شركات القطاع الخاص.

وأضافت والى أن الخروج من دائرة الفقر للأسر الأولى بالرعاية لن يكون إلا بالعمل والإنتاج وما تقدمة الحكومة من مساعدات للدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية بمثابة أحد العوامل الرئيسيّة للخروج من دائرة الفقر.