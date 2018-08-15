الأربعاء 15 أغسطس 2018 4:07 م القاهرة القاهرة 38°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

وزارة التضامن تقدم مساعدات إنسانية للسودان لمواجهة السيول

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 3:51 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أغسطس 2018 - 3:51 م

بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي مع لجنة إغاثة السودان تقديم مساعدات إنسانية بسبب ما يواجهه من سيول وأمطار.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم الأربعاء، للإعلان عن توفير 70 ألف فرصة عمل ضمن برنامج "فرصة" للتشغيل وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص لتشغيل أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" وبحضور ممثلي شركات القطاع الخاص.

وأضافت والى أن الخروج من دائرة الفقر للأسر الأولى بالرعاية لن يكون إلا بالعمل والإنتاج وما تقدمة الحكومة من مساعدات للدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية بمثابة أحد العوامل الرئيسيّة للخروج من دائرة الفقر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك