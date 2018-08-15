تحل اليوم، مئوية ميلاد الموسيقار الراحل محمد فوزي، الذي عرف بتلحين وأداء الأغاني الخفيفة الرشيقة، واستخدام الجمل الموسيقية الجريئة والخارجة عن المألوف في زمانه، إلى جانب شغفه بتقديم أغاني بموضوعات جديدة خاصة للأطفال وبلغات أخرى غير العربية.

وتختار «الشروق» في السطور التالية 6 من أبرز الأغاني، التي لحنها فوزي لمطربين آخرين، وتنوعت موضوعاتها بين العاطفي والكوميدي، كما تنوعت أساليبها الموسيقية أيضًا، لترسم صورة لما كانت عليه إمكانياته التلحينية الكبيرة.

6- «كل دقة في قلبي»:

قدم محمد فوزي للجمهور المطربة اللبنانية نازك، واسمها الأصلي هبة الحسيني، للجماهير عام 1959 معه في فيلم «كل دقة في قلبي»، ومنح «فوزي» المطربة الشابة التي لم تكمل العشرين عاما وقتها، شرف غناء الأغنية الرئيسية للفيلم، بنفس عنوانه، من كلمات عبدالعزيز سلام.

«كل دقة في قلبي.. بتسلم عليك»

يا واحشني من زمان.. فين نور عينيك

كل نسمة تمر من عندك عليا

قلبي يحضنها بشوقه وبحنانه

كل كلمة أسمعها عنك تحلى ليا

ياللي جنبك قلبي بيلاقي أمانه





5- «يا عريس الغفلة»

في عام 1948 قدم محمد فوزي مع سامية جمال فيلم «صاحبة العمارة».. وفي ليلة عرس «الأسطى حسين النجار»، الذي يجسده فوزي، يجامله صديقه خفيف الظل «مليم»، الذي يجسده إسماعيل ياسين، بغناء «موال الورشة» مقابل «قرش صاغ».

الموال في حقيقته مونولوج، جريء اللحن، ذكي الكلمات، يصور حسد أصدقاء النجار الفقير له وهو مقبل على الزواج، لينعم بالطعام اللذيذ والنظافة اليومية بدلاً من «عيشة العزاب.. يقطعها عذاب في عذاب» كما تختتم الأغنية.

يا عريس الغفلة.. والباب بلا قفلة

يجعل لياليك مسك وعنبر

وقدومها عليك زي السكر

يا عريس الغفلة

مين قدك رايح تتمتع.. بالموجنة ونقرشة الأويما «يقصد خشب الماهوجني الذي يصنع منه الأثاث، والأويم أي الأشكال الفنية المحفورة على الأثاث»

لا يهمك دنيا أما تولع.. ولا دنيا إن كانت داندورما

هيهمك إيه.. وهتسأل ليه؟

مادام معاك في الشتا والصيف.. تكييف هوا على كيف الكيف

يا عريس الغفلة





4- «يا أعز من عيني»:

كانت ليلى مراد أنجح مطربات زمانها في السينما برصيدها الكبير من الأفلام الجماهيرية، ومن بينها فيلم «شاطئ الغرام» الذي صُور في مطروح ولعب بطولته أمامها الفنان حسين صدقي.

وبين أغاني شهيرة غنتها ليلى مراد في الفيلم؛ كـ«بحب اتنين سوا الميه والهوا»، و«يا مسافر وناسي هواك»، برزت أغنية «يا أعز من عيني»، التي كتبها مأمون الشناوي ولحنها فوزي مستلهما الروح البدوية؛ لتصبح من أشهر أغاني ليلى مراد، فيرددها كثيرون حتى الآن.

يا أعز من عيني.. قلبي لقلبك مال

شارياك وشاريني.. ويش يعملوا العذال

ده اللي مالوهش حبيب.. ماتشوف عيونه ضي

يقضي عمره غريب.. لا ليه وطن ولا حي

واللي ماطالش نصيب.. في الحب ما طال شي





3- «ساكن في حي السيدة»:

أعد الشاعر زين العابدين عبدالله هذه الأغنية ليغنيها فوزي، وبعد تلحينها شعر من سمعوها بأنها «لا تليق على صوته» فكان الخيار الأفضل تقديمها للمطرب «البلدي» صاحب الصوت المميز محمد عبدالمطلب، الذي أضفى عليها بأدائه العفوي الحيوية المطلوبة، ومازالت من أشهر أغانيه.

ساكن في حي السيدة.. وحبيبي ساكن في الحسين

وعشان أنول كل الرضا.. يوماتي أروح له مرتين

م السيدة لسيدنا الحسين

علشان حبيبي زي الغزال.. يوماتي أهجر حيّنا

وكل واحد عني قال.. عاشق وقلبه مش هنا

وأنا قلبي متحير ما بين.. السيدة وسيدنا الحسين

2- «فطومة»:

في فيلم «فطومة» للنجمة هند رستم عام 1960، قدم محمد فوزي اللحن المدهش العابر لحدود الزمن «فطومة» بصوت المغني ذي الأصول الإيطالية «برونو جيجليوتي» شقيق المغنية مصرية المولد العالمية داليدا، وبكلمات «عربية - فرنسية» بأسلوب «الفرانكو آراب» مدشنا عقد الستينيات المميز في هذا المجال.

قدم برومو مع هند رستم الاستعراض المصاحب للأغنية، وغناها من بعده عدد من المغنيين مع تغيير بعض الكلمات والتوزيع، كالأخوين حسين ومودي الإمام، وحميد الشاعري.

فطومة marcher في الموسكي

وأنا كنت شارب الويسكي

مشيتها comme مارلين مونرو

أوه لالا ياخوانا ياهوه

وصوتها ناعم comme داليدا





1- «يا مصطفى»:

بوب عزام.. مطرب مصري المولد من أصل لبناني.. اكتشفه «فوزي» وقدمه للمرة الأولى في فيلم «الحب كده» بطولة صباح وصلاح ذوالفقار، بأغنيته «الفرانكو آراب» يا مصطفى.. من ألحان فوزي.

يعتبر البعض «يا مصطفى» أكثر لحن «Catchy» أو «جذاب» في تاريخ الموسيقى العربية، والدليل النجاح الكبير الذي حازته الأغنية منذ إطلاقها وحتى الآن، حيث أعيد استخدامه باللغات الفرنسية والإسبانية والألمانية والإنجليزية والدنماركية والصربية واليونانية والتركية، واحتلت مركزا متقدما في سباق الأغاني بفرنسا وإنجلترا عام 1961.

Chéri je t'aime

Chéri je t'adore

Como la salsa del pomodoro

يا مصطفى يا مصطفى

أنا بحبك يا مصطفى

سبع سنين في العطارين

دلوقت جيناchez Maxim

