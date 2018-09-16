توقيع على وثيقة مالية للشاعر الألماني جوته يباع بـ21 ألف يورو في مزاد

بيع أحد السندات المالية التاريخية، التي تحمل توقيع الشاعر الألماني يوهان فولفجانج فون جوته، خلال مزاد بمدينة فورتسبورج الألمانية اليوم السبت بقيمة 21 ألف يورو.

وقال ماتياس شميت، رئيس مجلس إدارة بيت السندات التاريخي، اليوم السبت، إن الحد الأدنى للسند الذي أطلق عليه جوته-كوكس الذي يبدو أنه لا توجد منه إلا عشر نسخ على مستوى العالم، بلغ عشرين ألف يورو وهو أقل مما بيع به بقليل.

كان الشاعر الشهير وقع على السند الذي يثبت ملكية ثلث أحد المناجم بصفته عضوا بلجنة ثلاثية استشارية في هذا المجال خلال عام 1795.