مودي يغيب عن المقاصة أمام الحدود وأنطوي يعود

أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادى مصر المقاصة، غياب أحمد عبد العزيز مودي مدافع الفريق عن مباراة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد الإثنين بالجولة السابعة للدوري الممتاز، بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث في مباراة وادي دجلة الأخيرة بالدوري التى انتهت بفوز المقاصة 2-1.

وأشار هويدي إلى أن الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف، يجهز المدافع طه عادل للمشاركة في مباراة الحدود لتعويض غياب مودي والذى يعد من الركائز الاساسية لخط الدفاع .

واوضح هويدي أن الغاني جون أنطوي مهاجم المقاصة، سيعود لقائمة الفريق أمام حرس الحدود ، بعد انتهاء عقوبة الايقاف 3 مباريات بعد تغيبه عن مواجهات الإسماعيلي والمصري ودجلة.