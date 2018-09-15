«بالصور» لممتلئات القوام فساتين «هند صبري» خيارًا مثاليًا لإطلالتك

تصنف النجمة هند صبري على أنها واحدة من أكثر النجمات العربيات أناقة وخاصة مع إطلالاتها المميزة دومًا على السجادة الحمراء.

وعلى الرغم من أنها تصنف ضمن النجمات ممتلئات القوام إلا أن موديلات فساتينها تظهر قوامها بشكل متناسق وجميل، فهي تنجح دومًا في اختيار ما يلائم طبيعة قوامها.

تعتمد "هند صبري" في تصاميم فساتينها على الأكتاف المكشوفة، وتركز على القصات المحددة للخصر أو قصة ذيل السمكة التي تمنح قوامها شكلا ممشوقا ومتناسقا.

إذا كنتِ من النساء ممتلئات القوام ففساتين النجمة هند صبري خيارًا مثاليًا لكِ لتستوحين منها إطلالتك للسهرات والمناسبات الليلية..