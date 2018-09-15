المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادا لاتحاد العاصمة وسط حضور جماهيري كبير

أدى النادي المصري مساء الجمعة على ملعب بورسعيد مرانه الأساسي استعدادا لمباراته أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة من مساء الأحد ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من النسخة بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وخلال المران الذي استمر لما يقرب من ساعتين وسط حضور جماهيري كبير جدًا، ركز حسام حسن المدير الفني للفريق على الجوانب الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق اتحاد العاصمة.

وشهد المران مجموعة كبيرة من التدريبات التخصصية للمهاجمين ولاعبي خط الوسط والمدافعين، فيما شهدت التقسيمة التي اختتم بها المران حماس كبير من جميع اللاعبين الذين تنافسوا وتسابقوا للفت الانظار وكسب ثقة الجهاز الفني في دخول التشكيلة الأساسية، وأدى الحراس الثلاثة أحمد مسعود وبوسكا ومحمود السيد مران تخصصيًا شاقًا للغاية تحت إشراف عماد المندوه.