مضوي يخفف الحمل البدني على لاعبي الإسماعيلي

قرر الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني لفريق الكرة بنادي الإسماعيلي، تخفيف الحمل البدني على لاعبيه خلال مران اليوم، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

حيث أدى اللاعبين تدريبات خفيفة أستمرت لـ60 دقيقة، وأشتمل المران على الجري حول الملعب، بجانب خضوع الأساسيين لتدريبات استشفائية سعيًا لاستعادة جاهزيتهم قبل مواجهة الطلائع.

وشهدت تدريبات حراس المرمى تحت قيادة سعفان الصغير، تألق عصام الحضري الحارس الأول للدراويش.

واجتمع مضوي مع اللاعبين قبل بداية المران يطالبهم بالإستمرار فى تحقيق الانتصارات لإسعاد الجماهير، مشددا على أن نقاط لقاء طلائع الجيش هى الأهم خلال الفترة الحالية.

ويسعى الإسماعيلي لتحقيق انتصار أخر عندما يلاقي الطلائع، بعد فوزه على إنبي 3-2 بالجولة السادسة من المسابقة "تابع التفاصيل"، ويحتل الدراويش المركز الثامن برصيد 9 نقاط.