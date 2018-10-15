الأمير هاري وزوجته ميجان ينتظران مولودهما الأول

أعلن قصر كنسينجتون، اليوم الاثنين، أن الأمير هاري وزوجته ميجان، سيستقبلان طفلاً في ربيع العام المقبل.

وكتبت الصفحة الرسمية للزوجين، على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، «دوق ودوقة ساسكس يعلنان بسعادة أن دوقة ساسكس سيتستقبل طفلاً في ربيع عام 2019».

وكان هاري وميجان، التي اشتهرت بدورها في مسلسل"سوتس" الأمريكي، قد تزوجا في قلعة ويندسور بانجلترا في مايو الماضي.

وجاء الإعلان، عن نبأ الحمل مع بداية أول جولة دولية للزوجين، تستمر 16 يومًا، وتشمل استراليا وفيجي وتونجا ونيوزيلندا.

ولدى وصولهما سيدني اليوم، ابتسم الزوجان الملكيان لكاميرات وسائل الإعلام، التي انتظرتهما في المطار، ومن المقرر أن يقضي الزوجان، اليوم، بصورة خاصة بعد رحلة طويلة، وذلك قبل بدء الفعاليات الرسمية لجولتهما غدًا الثلاثاء.