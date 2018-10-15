مصدر أمني عراقي: القبض على 7 من «داعش» قرب الحدود السورية

أعلن مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الاثنين، أن قوة من حرس الحدود ألقت القبض على سبعة متسللين من عناصر داعش قرب الحدود السورية شمال غرب الموصل/400 كيلومتر شمال بغداد/.

وقال المقدم أمجد علي، إن "قوة من حرس الحدود اشتبكت اليوم مع سبعة من عناصر داعش تسللوا إلى الأراضي العراقية قادمين عبر معبر اليعربية السوري /135 كيلومترا شمال غرب الموصل/، وتمكنت من القبض عليهم بعد محاصرتهم من كل الجهات في المنفذ الحدودي"، موضحًا أن "الشريط الحدودي يشهد الآن انتشارًا للقوات الأمنية".

وعلى صعيد آخر، قال المصدر إن "قوة أمنية عثرت اليوم أيضًا على سبعة أنفاق لداعش في قضاء مخمور/50 كيلومترا جنوب شرق الموصل/ خلال حملة تمشيط وتفتيش للمنطقة، وصادرت اعتدة واسلحة وصواريخ كاتيوشا وقوائم بأسماء مدنيين لاختطافهم بينهم أعضاء بمجلس نينوى وصحفيين".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف، وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريًا في بلاده.