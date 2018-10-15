ميدو: أزمة صلاح نفسية بحتة

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومدربه السابق والحترف في أندية أياكس ومارسيليا وتوتنهام سابقًا، أن مشكلة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول، نفسية في المقام الأول، مشيرا إلى أن باقي مهاجمي ليفربول مستواهم متراجع وليس صلاح وحده.

وقال ميدو في تصريحات إذاعية "كل لاعب في العالم معرض لتراجع مستواه، أو مروره بفترة سلبية دون إحراز أهداف، هذا أمر طبيعي، ولكن أيضًا هجوم ليفربول بأكمله روبرتو فيرمينو وساديو ماني متراجعان أيضًا إلا أننا نركز أكثر بطبيعة الحال على صلاح".

وأضاف "المشكلة نفسية بحتة، لاحظت في مباراة نابولي بدوري الأبطال أنه محمل بضغوط كبيرة أثرت على مستواه، لابد من اللاعبين الكبار ألا يهمتوا بما يقال أو تلك الضغوط، لكي يفصلوا تمامًا في الملعب ولا يهتز مستواهم، وصلاح لاعب لديه إمكانات عظيمة وقادر على تكرار الموسم الماضي بكل إنجازاته إذا نجح في التعامل مع تلك الضغوط بإيجابية وركز أكثر في الملعب".

وكان ميدو قد أكد أن مواجهة المنتخب المصري مع نظيره التونسي هي الاختبار الحقيقي لخافيير أجيري. (طالع التفاصيل)

يذكر أن صلاح أحرز هدفًا رائعًا للفراعنة في آخر مباراة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية أمام إي سواتيني والتي انتهت برباعية مقابل هدف، وسجل 3 أهداف مع الليفر في 8 جولات من البريميرليج.