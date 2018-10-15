نيكول كيدمان تتحدث عن تغيير شكلها في فيلم «المدمر»

خضعت نجمة هوليوود نيكول كيدمان لتغيير شامل في شكلها خلال الدور الذي لعبته في فيلم "المدمر – ديستروير"، إذ تلعب دور محققة شرطة لها تاريخ مؤلم ويبدو عليها التعب والإرهاق.

وقصت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار شعرها الأصفر وانتهجت أسلوباً صارماً في تجسيد شخصية إيرين بيل، المحققة التي يطاردها ماضيها بعد سنوات من تسللها إلى عصابة متخفية في عملية كانت لها عواقب مدمرة.

وقالت كيدمان في مهرجان جمعية الأفلام البريطانية بلندن، أمس الأحد، أنها شعرت بالشخصية، وشعرت بحزنها وبالألم تجاهها.

وتابعت قائلة: "اعتقدت أن هناك عدم استقرار وتعقيداً في غضبها، والذي اعتقدت أنني لم أره قط على الشاشة، وخاصة في دور تقوم به امرأة".

ووصفت كارين كوساما مخرجة الفيلم، الشخصية التي تجسدها "كيدمان"، بأنها إنسانة معقدة جداً تشعر بندم وبالذنب والخزي، وعمل فريق من مصففي الشعر ومتخصصين في مساحيق التجميل معا لتغيير شكل كيدمان.

وأضافت "كوساما"، أنها تحدثت مع صناع العمل كثيراً عن الضرر الذي يلحق بشخصية إيرين بيل الناتج عن الشمس، وعدم النوم والشرب كثيراً جداً، وعدم تناول الطعام الكافي، وتم التوصل في النهاية إلى أنها تفتقر إلى الرعاية الذاتية.