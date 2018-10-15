تيريزا ماي تقدم التهاني للأمير هاري وزوجته بعد نبأ مولودهما الأول

قدمت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، تهانيها للأمير هاري وزوجته ميجان، بعد الإعلان أنهما ينتظران مولودهما الأول.

وكتبت ماي على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أقدم أحر التهاني لدوق ودوقة ساسكس على نبأ أنهما ينتظران مولودهما الأول في الربيع، وأتمني لهما كل الخير".

وجاء الإعلان عن نبأ الحمل مع بداية أول جولة دولية للزوجين، تستمر 16 يوماً وتشمل استراليا وفيجي وتونجا ونيوزيلندا.

وكتب رئيس وزراء استراليا على صفحته على "توتير": "يا لها من أخبار رائعة، استراليا سعيدة من أجلكما، أتطلع لمشاركة هذه الفرحة معكما خلال تواجدكما هنا".