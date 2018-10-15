وقف 259 من رؤساء القرى والمحليات التركية عن العمل

أعلنت وزارة الداخلية التركية إيقاف 259 مسؤولا محليا عن العمل للاشتباه في تورطهم في جرائم إرهابية.

وقالت الوزارة إنه تم إيقاف نحو 103 من رؤساء القرى و156 من مسؤولي المناطق في الحركة دون المزيد من التفاصيل، ويواجه هؤلاء اتهامات بالانتماء لمنظمات إرهابية أو غير قانونية أو الارتباط بها.

وتم توجيه اتهامات مماثلة لآلاف المسؤولين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو من عام 2016 والتي اتهمت الحكومة التركية أنصار رجل الدين التركي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة بالمسؤولية عنها.

وتم عزل الكثير من رموز المعارضة عن مناصبهم في مناطق جنوب شرقي البلاد بعد اتهامهم بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور الانتخابات المحلية في مارس 2019.