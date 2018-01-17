«نيويورك تايمز»: «مولر» يستدعي «بانون» للإدلاء بشهادته في «التدخل الروسي»

استدعى المحقق الخاص روبرت مولر، ستيف بانون المستشار الإستراتيجي السابق للرئيس الأمريكي، للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى، في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ بدء التحقيقات في القضية، التي يوجه فيها مولر استدعاء لأحد كبار المسؤولين السابقين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وجاء هذا القرار قبل أسبوع من مثول بانون أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.

وأثارت هذه الخطوة تساؤلات كبيرة خصوصا أن المحقق الخاص قابل 12 مسؤولا في إدارة ترامب سابقين وحاليين، ولكنه لم يوجه إليهم استدعاء مثل ما حدث مع بانون، وراجت أخبار تفيد بأن هذه الخطوة قد تكون بمثابة تكتيك يهدف من خلاله مولر إلى اقناع بانون بالتعاون مع التحقيقات بشكل كامل.

وتصدر بانون أخبار وسائل الإعلام بشكل كبير في الأيام الأخيرة بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي وردت في كتاب الصحفي مايكل وولف، الذي حمل عنوان «النار والغضب داخل بيت ترامب الأبيض».

وواجه الرئيس تصريحات كبير مساعديه السابق التي تناولت عائلته بهجوم كاسح وصف خلاله بانون بأنه «فقد عقله» بعد طرده من وظيفته.