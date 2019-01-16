حبس 3 متهمين في حادث سقوط رجل أعمال من عقار شرق الإسكندرية

أمرَ، المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزه شرق الإسكندرية، أمس الثلاثاء، بحبس 3 أشخاص، هم: «مسعد.ط.أ»، و«هيثم.ع.أ»، و«عادل.م.ب» 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط شريكهم الرابع ويدعى «رامي.أ.س - هارب»؛ لاتهامهم باحتجاز وإكراه رجل أعمال على توقيع إيصالات أمانة، والتنقيب عن الآثار، واستقدام تقرير الطب الشرعي لجثة المجني عليه؛ لبيان ما إذا كان وراء سقوطه من العقار شبهة جنائية من عدمه.

وجاء ذلك في أعقاب كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء شريف ذكي رؤوف، وتحت إشراف مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ملابسات سقوط «س.ي.أ» 61 عامًا، صاحب شركة لصيانة حقول البترول، من نافذة شقة بالعقار رقم 36 كائن في شارع محمد يوسف غالي، منطقة سيدي بشر، التابعة لقسم شرطة أول المنتزه، حيث تبين وجود خلافات بينه وآخرين - كانوا بصحبتهم وقت الحادث - بسبب التنقيب عن «خبيئة أثرية» في محافظة كفر الشيخ.

وتبين من فحص جميع علاقات وأقارب ومعارف، وكاميرات المراقبة بموقع الحادث - على مدار 10 أيام - صعود المجني عليه رفقة آخرين للشقة التي تقع في الطابق الثالث، حيث كان يستأجرها للسكن، رغم وجود عنوان أخر له يقيم فيه مع أسرته، ثم فوجئ الأهالي بسقوطه من الشرفة بعد صعوده بقليل، بالتزامن مع ملاذاه من كانوا بصحبته بالفرار.

وكشفت التحريات أن المجني عليه كانت تربطه صلة تعامل ببعض تجار الآثار، واتفق معهم على التنقيب عن «خبيئة أثرية» أسفل قطعة أرض في محافظة كفر الشيخ، قاده إليها حارس العقار، واتفق مع المتهمين على دفع 180 ألف جنيه، قيمة استئجار جهاز للتنقيب عن الآثار «تحت الحساب» لحين انتهاء أعمال التنقيب، لكنه تهرب من السداد لعدم العثور على شيء، فقام باستئجار الشقة محل الحادث للاختباء فيها هربًا من مطاردهم له، خاصة وأنهم سبق واحتجزوه بإحدى الشقق السكنية في القاهرة وأرغموه على توقيع إيصالات أمانة بالمبلغ.

وبضبط 3 من المتهمين ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وتفريغ الكاميرات اقروا بتفاصيل واقعة التنقيب عن الآثار، وأنهم علموا بمكان اختباء المجني عليه في منطقة سيدي بشر، حيث صعدوا للتفاوض معه على سداد المبلغ المالي، إلا أنه غافلهم وقفز من شرفة الشقة محاولا الهرب، ما دفعهم للفرار من موقع الحادث.