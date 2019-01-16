الأرصاد توضح أسباب تعرض مصر للعاصفة الترابية

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب سوء الأحوال الجوية، والعاصفة الترابية التي شهدتها مصر اليوم، قائلًا إن مصر تأثرت بمنخفض جوي يعرف بمنخفض قبرص، مدفوعًا بمنخفض سيبيريا الجوي.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا المنخفض قد بدأ نشاطه في البلاد بالتحرك في منطقة الصحراء الغربية، ثم دخل على المدن حاملًا معه الأتربة، موضحًا أن هذا الأمر هو الذي سبب العاصفة الترابية التي تعرضت لها البلاد خلال اليوم.

وفيما يتعلق بمصير هذا المنخفض، أوضح أن نشاطه قد انتهى على مصر، متجهًا نحو الأردن وفلسطين ولبنان، معقبًا: «نشهد تحسنًا في الأحوال الجوية منذ مساء اليوم».

وأكد أن الغد سيشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية، نتيجة انعدام الرياح المثيرة للأتربة، مشيرًا كذلك إلى قلة وجود السحب، مما يؤدي إلى سطوع الشمس بصورة أكبر خلال النهار، وتدفئة الجو بصورة جيدة.