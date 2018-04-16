روسيا: أي ضربات أمريكية جديدة بسوريا ستثير ردا أقوى

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، من شن الولايات المتحدة الأمريكية أي ضربات جديدة في سوريا، قائلًا إن أي ضربات أمريكية جديدة في دمشق ستثير ردًا أقوى، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وحول تأخر وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما، أوضح أن السبب في ذلك هو الضربات الغربية.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، صباح أول أمس السبت، ضربات عسكرية، استهدفت مواقع تابعة للنظام السوري في دمشق؛ وذلك ردًا على الهجوم الكيماوي الذي شهدته بلدة دوما، منذ عدة أيام، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى.