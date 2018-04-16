راكب أمواج ينجو بأعجوبة من فك سمكة قرش في أستراليا

قال مسؤولون وشهود، اليوم الإثنين، إن راكب أمواج أُصيب عندما هاجمته سمكة قرش في غرب أستراليا، ولكنه تمكن من ركوب الأمواج بلا لوح والوصول إلى الشاطئ.

وأُصيب الرجل، الذي يُقال إنه في الثلاثينات من عمره، في ساقه صباح اليوم الإثنين، بالقرب من شاطئ كوبلستون في جريستاون، وهي مقصد لركوب الأمواج يحظى بشعبية كبيرة ويقع في جنوب غرب أستراليا.

وبعد أن وصل إلى الشاطئ، قدم أصدقاؤه الإسعافات الأولية له حتى وصلت فرق الطوارئ، وفقا لمتحدث باسم وكالة «سان جون» للإسعاف.

ونقل المصاب بطائرة إلى مستشفى في بيرث على بعد نحو 285 كيلو متر من الشاطئ، وأفاد المستشفى بأن الرجل في حالة مستقرة.

وأفادت مؤسسة «سيرف لايف سيفنج ويسترن أستراليا» بأنه تم رصد سمكة قرش بطول أربعة أمتار، ورفات حوت في موقع ليفتهاندرز لركوب الأمواج، مشيرة إلى غلق الشواطئ في منطقة جريستاون بالكامل.

وذكر بيتر جوفيك، وهو مصور محلي، أنه رأى الهجوم من على الشاطئ وكان هناك خمسة فقط من راكبي الأمواج في الماء.

وقال لهيئة الإذاعة الأسترالية إن: «سمكة قرش قد برزت إلى حد كبير قبل أن توجه ضربة لراكب أمواج لتطيح به من على لوحه».

ودفع الحادث في جريستاون منظمي فعالية «مارجريت ريفر برو» لركوب الأمواج، والتي تبعد عن جريستاون نحو 15 كيلو متر، إلى تعليق منافسة ركوب الأمواج الدولية لمدة ساعة تقريبا.

ومنذ عام 2010، توفي شخصان جراء هجمات أسماك القرش في منطقة جريستاون.