في استجابة سريعة لم تم نشرة بـ«الشروق» يوم 10 أبريل بعنوان «غضب مواطنين وشباب مساكن الوكيل بكفر الدوار لعدم توصيل المرافق رغم تسديد المستحقات».

عقد اليوم الإثنين، المهندس هيثم الدسوقي، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، بمكتبه بديوان عام الوحدة، اجتماعا بخصوص مشكلة الصرف الصحي لمساكن أرض بركات بالوكيل، بحضور مديري مديرية الإسكان والإدارة الهندسية والصرف الصحي، ومهندسي التصميم.

وناقش الاجتماع سبل إزالة المعوقات التي تواجه عملية توصيل الصرف الصحي للمساكن، وقد انتهى الاجتماع إلى إنشاء بيارة مؤقتة لاستيعاب الصرف الصحي بالعمارات القائمة.

حضر الاجتماع كلا من المهندس أحمد نوار مدير عام مديرية الإسكان بالبحيرة، و أحمد الغنام، نائب رئيس المدينة، و رضا حموري، معاون رئيس المدينة، والمهندس محمد متولي، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة، والمهندس محمد عبد الصمد، مدير الصرف الصحي بكفر الدوار، والمهندس محمد فتحي شرف الدين، مدير إدارة التحاليل الهيدروليكية.